Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Російські війська завдали чергового масштабного удару по мирних містах України.

Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі,

– зазначив український лідер.

