24 Канал зібрав усю інформацію про відомі наслідки масованої повітряної атаки ворога. Місцева влада вранці вже поділилася деякою інформацією в різних областях.
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Що відомо про наслідки масованого обстрілу 6 червня
Тернопіль
Спостерігається задимлення. Центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря у місті. Влада просить поки що не виходити з дому без крайньої потреби.
Луцьк
Багато вибитих вікон в приватних будинках, навчальних закладах, ушкоджену державну установу. На цю хвилину – 5 постраждалих.
Київ
16 людей постраждали, 10 госпіталізували, пише міський голова Києві Віталій Кличко.
Метро у Києві
Пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями Дарниця – Лівобережна червоної лінії. Поїзди рухатимуться лише між станціями Академмістечко – Арсенальна, наземна частина станцій Дніпро – Лісова тимчасово закриті на вхід та вихід. Орієнтовний термін ремонту – доба.
Тернопільська область
"Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань. Узялися до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", – ОВА.
Тернопіль
Є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Працюють відповідні служби. Містянам радять щільно зачинити вікна. Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води понижений через це. Тривають відновлювальні роботи.
Луцьк
Відомо про пошкоджену покрівлю багатоквартирного будинку, багато вибитих вікон в будинках, пошкоджені комерційні об'єкти та автомобілі. Є постраждалі, інформації про загиблих немає.
Київська область
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Київ
Станом на 5 ранку у Києві відомо про такі наслідки атаки:
- Соломʼянський район – пожежа у нежитловій зоні та на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано 3 людей.
- Дарницький район – падіння уламків на щонайменше 3 локаціях. Пошкоджено автомобілі. Попередньо, без пожеж та потерпілих.
- Голосіївський район – пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, пошкодження закладу освіти, АЗС, автомобіля, нежитлової забудови. Без потерпілих.
- Деснянський район – уламки на відкритій території, без пошкоджень та потерпілих.
- Шевченківський район – пожежа в зоні нежитлової забудови.
- Дніпровський район – значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.
- Пошкоджена колія метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.
4 постраждалих – 3 чоловіків та жінка. 2 госпіталізовані.
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