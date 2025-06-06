24 Канал собрал всю информацию об известных последствиях массированной воздушной атаки врага. Местные власти утром уже поделилась некоторой информацией в разных областях.
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Что известно о последствиях массированного обстрела 6 июня
Тернополь
Наблюдается задымление. Центр контроля и профилактики болезней проводит замеры воздуха в городе. Власти просят пока не выходить из дома без крайней необходимости.
Луцк
Много выбитых окон в частных домах, учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение. На эту минуту – 5 пострадавших.
Киев
16 человек пострадали, 10 госпитализировали, пишет городской голова Киеве Виталий Кличко.
Метро в Киеве
Повреждены пути и кабели на перегоне между станциями Дарница – Левобережная красной линии. Поезда будут двигаться только между станциями Академгородок – Арсенальная, наземная часть станций Днепр – Лесная временно закрыты на вход и выход. Ориентировочный срок ремонта – сутки.
Тернопольская область
"Сегодня враг совершил самую массовую воздушную атаку на нашу область. Есть много попаданий. Приступили к тушению пожаров и оценке разрушений и других последствий", – ОВА.
Тернополь
Есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Работают соответствующие службы. Горожанам советуют плотно закрыть окна. Часть Тернополя без электроэнергии. Давление воды снижено из-за этого. Продолжаются восстановительные работы.
Луцк
Известно о поврежденной кровле многоквартирного дома, много выбитых окон в домах, повреждены коммерческие объекты и автомобили. Есть пострадавшие, информации о погибших нет.
Киевская область
В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Сообщений о пострадавших не поступало.
Киев
По состоянию на 5 утра в Киеве известно о таких последствиях атаки:
- Соломенский район – пожар в нежилой зоне и на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены 3 человека.
- Дарницкий район – падение обломков по меньшей мере на 3 локациях. Повреждены автомобили. Предварительно, без пожаров и пострадавших.
- Голосеевский район – пожар на объекте гражданской инфраструктуры, повреждения учебного заведения, АЗС, автомобиля, нежилой застройки. Без пострадавших.
- Деснянский район – обломки на открытой территории, без повреждений и пострадавших.
- Шевченковский район – пожар в зоне нежилой застройки.
- Днепровский район – значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.
- Повреждена колея метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.
4 пострадавших – 3 мужчин и женщина. 2 госпитализированы.
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