Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Що відомо про загиблих рятувальників у Києві

Загинули троє пожежних-рятувальників: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

У ДСНС висловилися про втрату.

Цього дня велика родина ДСНС зазнала невимовної втрати. Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше.

