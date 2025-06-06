Їхня кількість зростає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди.

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Серед постраждалих – працівники ДСНС

Спочатку повідомлялося лише про 5 постраждалих унаслідок атаки 6 червня на Тернопільщину.

Однак, станом на 8:56 їхня кількість зросла.

Наразі відомо про 10 травмованих. Серед них – 5 працівників ДСНС.

Госпіталізувати до медичних закладів довелося 6 осіб.

Нагадаємо, що в області є багато влучань. Зокрема, Тернопіль зазнав комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед".

За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. До ліквідації пожеж, які виникли унаслідок атаки, залучено 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Також повідомлялося, що у місті частково зникла електроенергія.