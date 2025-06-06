Их количество растет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды.
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Среди пострадавших – работники ГСЧС
Сначала сообщалось только о 5 пострадавших в результате атаки 6 июня на Тернопольскую область.
Однако, по состоянию на 8:56 их количество возросло.
Сейчас известно о 10 травмированных. Среди них – 5 работников ГСЧС.
Госпитализировать пришлось 6 человек.
Напомним, что в области есть много попаданий. В частности, Тернополь подвергся комбинированной атаке крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "Шахед".
По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. К ликвидации пожаров, возникших в результате атаки, привлечено 111 спасателей и 26 единиц специальной пожарно-спасательной техники.
Также в городе частично исчезла электроэнергия.