Ворожа атака спричинила пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Сергія Надала та Тернопільську ОВА.

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Які наслідки атаки на Тернопіль

Цієї ночі Тернопіль опинився під комбінованою російською атакою. Внаслідок цього є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. У зв'язку з цим можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Після вибухів у Тернополі також спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Містян просять не виходити з дому без крайньої потреби, щільно зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці дітей і людей старшого віку впродовж дня.

Варто зазначити, що в районі Березовиці можна почути специфічний звук низької частоти, що схожий на гул. За даними Надала, його спричиняє вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.

Мер міста пояснює, що вигоряння супроводжується специфічним звуком, бо газ в балонах перебуває під тиском. Рятувальники вже працюють на місці події.

В ОВА також повідомляють, що ця атака на Тернопільщину стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Там запевняють, що вже розпочато гасіння пожеж, оцінки руйнувань та інших наслідків. А також обіцяють інформувати про хід виконання робіт.

До слова, цієї ночі росіяни атакували й Луцьк. Внаслідок цього сталося влучання у багатоквартирний будинок. На жаль, є постраждалі.