Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Волинської ОВА Івана Рудницького.

Зверніть увагу Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе наслідки масованої атаки 6 червня

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Луцьк 6 червня

Голова ОВА констатував, що ця ніч була важкою. Україна, зокрема, Волинська область зазнала масованої атаки російськими ракетами й безпілотниками.

Посадовець подякував Силам оборони. Українські захисники знищили багато ворожих цілей.

Рудницький розповів, що в Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він зазнав часткових руйнувань. Ще в багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

Наразі маємо 5 постраждалих осіб. На щастя, загиблих немає,

– зазначив начальник ОВА.

Додав, що людей евакуювали. Усім постраждалим уже надають медичну допомогу.

Усі відповіді служби наразі працюють на місцях і ліквідовують наслідки ворожої атаки та падіння уламків. Більше інформації посадовець обіцяв надати згодом.

Додамо, міський голова Луцька писав, що пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон у багатоквартирних будинках, також пошкоджені комерційні об'єкти та приватні автомобілі.

Сьогодні під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БпЛА та 6 ракет,

– заявив Ігор Поліщук.

Наслідки атаки на Луцьк / Фото з телеграму Ігоря Поліщука