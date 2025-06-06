Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление минобороны России, которую цитируют росСМИ.

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В России прокомментировали массированный обстрел

В минобороны России заявили, что российская армия нанесла удар "оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами".

Оккупанты утверждают, что целями атаки якобы были "конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники ВСУ".

Цель удара достигнута. Все предназначенные объекты поражены,

– цинично добавили в минобороны.

Ранее россияне назвали "террористическим актом" операцию "Паутина", которую СБУ осуществила 1 июня. По данным СБУ, тогда общие потери авиации противника составили 41 единицу, а ориентировочная стоимость пораженной техники – более 7 миллиардов долларов.

Напомним, ночью 6 мая Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. В общем агрессор запустил 452 средства воздушного нападения. Известно, что в результате циничной российской атаки погибли трое спасателей.