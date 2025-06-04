Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Яку роль ШІ відіграв в операції "Павутина"

Під час проведення операції "Павутина" було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

Зокрема, частина БпЛА у звʼязку із втратою сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина,

– розповіли у СБУ.

Загальні втрати авіації противника склали 41 одиницю. Орієнтовна вартість ураженої техніки складає понад 7 мільярдів доларів. Серед уражених бортів – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

Зауважимо, що українські дрони відпрацювали по 4 ворожих аеродромах – "Оленья", "Іваново", "Дягілєво" та "Белая". СБУ поділилася ефектним відео ураження стратавіації Росії.