При цьому загальні втрати ворога стрімко наближаються до позначки у мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати у ворога на 9 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 997 120 (+970),
  • танків – 10 915 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22 759 (+11),
  • артилерійських систем – 28 934 (+42),
  • РСЗВ – 1411 (+1),
  • засобів ППО – 1 183 (+0),
  • літаків – 414 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167),
  • крилатих ракет – 3315 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123),
  • спеціальної техніки – 3911 (+0).

Втрати Росії в Україні станом на 9 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До речі, в NBC News підрахували, які втрати Росії після операції "Павутина". Журналісти фіксують повне знищення 10 бортів стратегічної авіації. Водночас західний альянс погоджується з Україною, що близько 40 літаків було пошкоджено.