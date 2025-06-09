При цьому загальні втрати ворога стрімко наближаються до позначки у мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати у ворога на 9 червня 2025 року
- Особового складу – близько 997 120 (+970),
- танків – 10 915 (+4),
- бойових броньованих машин – 22 759 (+11),
- артилерійських систем – 28 934 (+42),
- РСЗВ – 1411 (+1),
- засобів ППО – 1 183 (+0),
- літаків – 414 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167),
- крилатих ракет – 3315 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123),
- спеціальної техніки – 3911 (+0).
Втрати Росії в Україні станом на 9 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До речі, в NBC News підрахували, які втрати Росії після операції "Павутина". Журналісти фіксують повне знищення 10 бортів стратегічної авіації. Водночас західний альянс погоджується з Україною, що близько 40 літаків було пошкоджено.