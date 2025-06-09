При этом общие потери врага стремительно приближаются к отметке в миллион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери у врага на 9 июня 2025 года
- Личного состава – около 997 120 (+970),
- танков – 10 915 (+4),
- боевых бронированных машин – 22 759 (+11),
- артиллерийских систем – 28 934 (+42),
- РСЗО – 1411 (+1),
- средств ПВО – 1 183 (+0),
- самолетов – 414 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 39 818 (+167),
- крылатых ракет – 3315 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 348 (+123),
- специальной техники – 3911 (+0).
Потери России в Украине по состоянию на 9 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кстати, в NBC News подсчитали, какие потери России после операции "Паутина". Журналисты фиксируют полное уничтожение 10 бортов стратегической авиации. В то же время западный альянс соглашается с Украиной, что около 40 самолетов было повреждено.
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Последние новости российско-украинской войны
В ночь на 9 июня украинские беспилотники дроны атаковали Чебоксары. Поражен Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения. Это предприятие является крупнейшим разработчиком и производителем систем релейной защиты, автоматики и электротехнического оборудования.
Также ночью Россия снова нанесла комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадала Ровенская область. Власти заявляют об одном пострадавшем. Сообщалось, что на регион летели не только дроны, но и ракеты.
На Полтавщине обломками российского БПЛА было повреждена линия электропередач. Люди, к счастью, не пострадали. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии.