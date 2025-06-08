Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также СБУ показала новое видео со спецоперации "Паутина": зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов

В иноСМИ привели другую цифру поражения самолетов во время "Паутины"

Во время операции "Паутина" СБУ однозначно поразила российские самолеты. Часть была уничтожена, хотя россияне и не признают этого. Оккупанты утверждают, что поврежденную авиацию можно будет восстановить.

Впрочем, NBC считают, что поражен не 41 самолет, а меньше.

С помощью военных экспертов NBC News проанализировала спутниковые снимки, сделанные независимыми компаниями, такими как Planet Labs и Maxar, и определила, что было уничтожено не менее 10 самолетов. Это согласуется с оценкой НАТО. Западный альянс соглашается с Украиной, что около 40 самолетов было повреждено, но говорит, что только "от 10 до 13 самолетов было полностью уничтожено",

– говорится в статье.

Судя по снимкам Planet Labs и Maxar, как пишут NBC News, на аэродроме Белая уничтожено 3 Ту-95 и 3 Ту-22. На Оленье – два Ту-95 и один Ту-22. Журналисты подчеркнули, что о поражении на других аэродромах речь не идет.

СБУ заявила о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет. В Германии говорят о повреждении около 10% российского стратегического бомбардировочного флота.

Как бы то ни было, но это пощечина россиянам.