Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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В іноЗМІ навели іншу цифру ураження літаків під час "Павутини"

Під час операції "Павутина" СБУ однозначно уразила російські літаки. Частину було знищено, хоч росіяни і не визнають цього. Окупанти твердять, що пошкоджену авіацію можна буде відновити.

Втім, NBC вважають, що уражено не 41 літак, а менше.

За допомогою військових експертів NBC News проаналізувала супутникові знімки, зроблені незалежними компаніями, такими як Planet Labs та Maxar, і визначила, що було знищено щонайменше 10 літаків. Це узгоджується з оцінкою НАТО. Західний альянс погоджується з Україною, що близько 40 літаків було пошкоджено, але каже, що лише "від 10 до 13 літаків було повністю знищено",

– мовиться в статті.

Судячи зі знімків Planet Labs та Maxar, як пишуть NBC News, на аеродромі Бєлая знищено 3 Ту-95 і 3 Ту-22. На Оленьї – два Ту-95 і один Ту-22. Журналісти підкреслили, що про ураження на інших аеродромах не йдеться.

СБУ заявила про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. У Німеччині говорять про пошкодження близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту.

Хай там як, та це ляпас росіянам.