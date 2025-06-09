Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Що відомо про атаку на Рівненщину сьогодні

Олександр Коваль зазначив, що Рівненська область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей,

– вказав він.

Наразі на місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Очільник Рівненської ОВА пообіцяв оприлюднити більше інформації про наслідки атаки ворога пізніше.

Мер Рівного Олександр Третяк заявив, що область пережила наймасштабнішу атаку. Рівненщину атакували десятки дронів та ракети. За його словами, левову частку атаки на себе взяло Дубно.

Зауважимо, що повітряну тривогу на Рівненщині протягом ночі оголошували двічі. Вперше – незадовго до опівночі і лунала вона дві години. О 2:24 сирени ввімкнули знову. Про відбій загрози повідомили о 5:48.

Окрім дронів, ймовірно, ворог запустив по Рівненській області ракети "Кинджал". Також з великою ймовірністю на регіон спрямували ракети Х-101.