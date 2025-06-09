Під найбільшим ударом цієї ночі опинилася Рівненська область. 24 Канал зібрав, що відомо про наслідки масованої повітряної атаки ворога станом на цей момент.

Хронологія ночі На Україну летять нові групи "Шахедів": де зараз лунає тривога

Що відомо про наслідки масованого комбінованого обстрілу на Україну 9 червня

04:56, 9 червня Атака на Рівненщину Кілька десятків ударних БпЛА, також, ймовірно, "Кинджали", і, що вже відомо, крилаті ракети з Ту-96МС ворог спрямував на Рівненську область. Під атакою було в основному місто Дубно. Упродовж усіє ночі майже від початку доби й до 5 ранку атака тривала, та навіть станом на цей час ще не закінчилася. Повітряна тривога також актуальна – в усій Україні.

03:15, 9 червня Балістика з Брянська Повітряні сили кільканадцять разів повідомляли про пуски балістичних ракет із території Брянської області Росії. Монітори нарахували їх не менш як 16. А проте повідомлень про вибухи чи прильоти не було. Монітори згодом припустили, що всі або більшість цих пусків були імітаційними або дією засобів радіоелектронної боротьби.

03:00, 9 червня Пуски "Кинджалів" Монітори пишуть, Міг-31К у повітрі та запустив "Кинджали".

02:19, 9 червня Ту-95 запустили ракети Монітори повідомили, що Ту-95МС здійснили пускові маневри. Отже, до години часу, якщо пуски не були імітаційними, крилаті ракети прилетять до нашого повітряного простору.

02:05, 9 червня Ту-22М3 відстрілялися ракетами Близько 2 ночі ворог застосував, за інформацією моніторингових спільнот, кілька ракет Х-22 з літаків Ту-22М3, що прилетіли в акваторії Чорного моря. Ймовірно, цілі були також надводні.

00:30, 9 червня Початок атаки Близько півночі на 9 червня монітори повідомили про виліт кількох бортів Ту-95МС, а трохи згодом – про зліт Ту-22М3. Також відомо, що в морі перебувають кілька носіїв крилатих ракет "Калібр", щонайменше три. Є й загроза балістики та атаки з Міг-31К "Кинжалами". Тим часом триває вкрай масований наліт ударних БпЛА ворога – повітряна тривога оголошена майже в усій Україні.

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