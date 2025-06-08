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Що відомо про нову атаку "Шахедів"

19:49, 8 червня

Нова група ворожих БпЛА з півдня на північ Запорізької, схід Дніпропетровської областей.

19:43, 8 червня

Ворожі БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

18:10, 8 червня

Ворожий розвідувальний БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровської області в напрямку Запорізької області! Залучено засоби для збиття.