Куди летять ворожі безпілотники, читайте на 24 Каналі.
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Що відомо про нову атаку "Шахедів"
19:49, 8 червня
Нова група ворожих БпЛА з півдня на північ Запорізької, схід Дніпропетровської областей.
19:43, 8 червня
Ворожі БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
18:10, 8 червня
Ворожий розвідувальний БпЛА у Синельниківському районі Дніпропетровської області в напрямку Запорізької області! Залучено засоби для збиття.