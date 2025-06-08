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Что известно о новой атаке "Шахедов"

19:49, 8 июня

Новая группа вражеских БпЛА с юга на север Запорожской, восток Днепропетровской областей.

19:43, 8 июня

Вражеские БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

18:10, 8 июня

Вражеский разведывательный БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области в направлении Запорожской области! Привлечены средства для сбивания.