Куда летят вражеские беспилотники, читайте на 24 Канале.
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Что известно о новой атаке "Шахедов"
19:49, 8 июня
Новая группа вражеских БпЛА с юга на север Запорожской, восток Днепропетровской областей.
19:43, 8 июня
Вражеские БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
18:10, 8 июня
Вражеский разведывательный БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области в направлении Запорожской области! Привлечены средства для сбивания.