04:56, 9 июня

Несколько десятков ударных БпЛА, также, вероятно, "Кинжалы", и, что уже известно, крылатые ракеты с Ту-96МС враг направил на Ровенскую область.

Под атакой был в основном город Дубно.

В течение всей ночи почти с начала суток и до 5 утра атака продолжалась, и даже по состоянию на это время еще не закончилась. Воздушная тревога также актуальна – во всей Украине.