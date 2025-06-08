Про залучення хімзаводу у ВПК Росії стало відомо ще у 2024 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та Reuters.

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У Росії підтвердили атаку БпЛА по хімзаводу "Азот"

Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 червня 1 БпЛА влучив по хімкомбінату "Азот". Тепер цю інформацію підтвердив губернатор Тульської області.

"Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

Агентство Reuters ще у 2024 році писало, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України 5 її найбільших хімкомбінатів забезпечили понад 75% ключових хімікатів для заводів з виробництва вибухових речовин та пороху.

Серед цих 5 заводів були й 2 у власності "Єврохіму" – зокрема "Азот" у Новомосковську. Вони відправляли на завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородській області щонайменше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та близько 5 тисяч тонн азотної. Їх використовують у виробництві октогену і гексогену – складових ланцюга виробництва артилерійських боєприпасів.

У мережі поширюють феєричні відео пожежі на заводі.

У Новомосковську палає завод "Азот": дивіться відео (увага, присутня лайка!)

БпЛА атакували хімкомбінат "Азот": відео місцевих (увага, присутні лайливі слова!)

У Тульській області Росії вночі чули вибухи: дивіться відео