Українські безпілотники атакували Тульську область. Щонайменше 5 вибухів чули в Новомосковську, передає 24 Канал.

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Де сталася "бавовна"

Місцеві телеграм-канали пишуть, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот". Також росіяни поширюють відео, на яких видно яскраву пожежу на підприємстві.

Нагадаємо, що "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Деякі з хімічних речовин, що виробляють тут, можуть використовуватися у військових цілях, зокрема для виготовлення ракетного палива, вибухівки тощо.

Пожежа на "Азоті": дивіться відео, містить нецензурну лексику

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Уночі 24 травня дрони вже влучали по "Азоту". Повідомлялося, що внаслідок прильоту загорівся трубопровід низького тиску з природним газом у цеху №4. Також були пошкоджені дві цистерни об'ємом по 750 тонн з азотною кислотою. Зазначалося, що завод припинив роботу.