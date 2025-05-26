Безпілотники влучили по підприємству, внаслідок чого загорівся трубопровід низького тиску з природним газом у цеху №4. Також були пошкоджені дві цистерни об'ємом по 750 тонн з азотною кислотою. Із однієї з них азотна кислота витекла на землю, передає 24 Канал.

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Що відомо

Дрони уразили цехи "Аміак-2", "Карбамід-2" та Цех-5А. Як повідомляють росЗМІ, у день атаки завод повністю припинив свою роботу. Чи відновив він роботу наразі – невідомо.

Раніше губернатор Тульської області заявляв, що внаслідок атаки БПЛА були пошкоджені ємності з кислотою. Водночас він наголосив, що, мовляв, перевищення вмісту шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано. Тим часом місцеві жителі писали про евакуацію людей із сусідніх населених пунктів.

Зазначимо, що "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив. Як розповіли у ЦПД, деякі з хімічних речовин, що виробляють на на цьому підприємстві, можуть використовуватися у військових цілях, зокрема для виготовлення ракетного пального, вибухівки тощо.

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