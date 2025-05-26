Але згодом це назвали "процесом роботи", повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. До слова, бідкалися вони й про вибухи поблизу хімзаводу в Івановській області та заводу, що виробляє "Шахеди" у Татарстані.

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Що відомо про атаку на Тульську область

Українські OSINT-канали стверджували, що вночі була здійснена атака на оборонний завод "СПЛАВ" у Тульській області, якому уже перепадало 7 та 22 травня.

Також на супутникових знімках NASA помітили осередки пожеж на:

заводі великих деталей, який займається виробництвом деталей для панельного будівництва,

великому регіональному виробнику чавуну "Тулачермет", що випускає складні технічні деталі підприємства "ВПК-Полімери",

заводі з лиття пластмасових деталей,

виробничому об'єднанні "Туліт", яке спеціалізується на виробництві опалення.

Також дуже близько до одного із вогнищ займання розташований Тульський електротехнічний завод.

Однак, росіяни натомість заявили, що супутникові знімки NASA показують такі ж осередки пожеж і в інші дні. Тому вони назвали це "специфічними відображеннями супутниками процесу роботи підприємств".

Попри це, місцеві телеграм-канали вдень 26 травня писали, що російська "певео" й далі збивала безпілотники над Тульською областю, через що навіть нібито постраждала жінка.