Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російської ЗМІ.

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Що відомо про удари по Тулі

Так, звечора 25 травня Тулу атакували "невідомі" безпілотники, повідомлялося про роботу ППО. За словами місцевих, у місті чули щонайменше 14 вибухів.

Ймовірно, не обійшлося й без наслідків – відомо про влучання принаймні одного з дронів по російському заводу.

Дрон вдарив по заводу у Тулі: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)

Окрім цього, жителі кількох міст Тульської області повідомляють про масове відключення світла. Блекаут охопив Алексин і кілька районів обласного центру. Російські ЗМІ стверджують, що причина "невідома".

Атака дронів на Тулу: дивіться відео

Зауважимо, що приблизно у той же час дрони атакували й інші регіони Росії. План "Ковьор" вводили у московських аеропортах Домодєдово, Жуковський, нижньогородському Стригіно та у вологодському Череповці.

Також ударні безпілотники атакували російське місто Єлабуга у Татарстані. Варто зазначити, що саме там розміщений завод з виробництва "Шахедів".