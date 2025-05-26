Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об ударах по Туле

Так, вечером 25 мая Тулу атаковали "неизвестные" беспилотники, сообщалось о работе ПВО. По словам местных, в городе слышали по меньшей мере 14 взрывов.

Вероятно, не обошлось и без последствий – известно о попадании по крайней мере одного из дронов по российскому заводу.

Дрон ударил по заводу в Туле: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика 18+)

Кроме этого, жители нескольких городов Тульской области сообщают о массовом отключении света. Блэкаут охватил Алексин и несколько районов областного центра. Российские СМИ утверждают, что причина "неизвестна".

Атака дронов на Тулу: смотрите видео

Заметим, что примерно в то же время дроны атаковали и другие регионы России. План "Ковер" вводили в московских аэропортах Домодедово, Жуковский, нижнегородском Стригино и в вологодском Череповце.

Также ударные беспилотники атаковали российский город Елабуга в Татарстане. Стоит отметить, что именно там расположен завод по производству "Шахедов".