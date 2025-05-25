В соцсетях появилось видео, как над городом Тверь российские зенитчики вели огонь по самолету. Вероятно, он взлетал с аэродрома "Мигалово", который ночью атаковали дроны, передает 24 Канал.

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Захватчики обстреляли свой самолет

Оккупанты решили не выяснять, что это за странный "дрон" летает у них над головой, и пытались попасть в самолет.

Россияне охотятся за собственным военным самолетом: смотрите видео

К сожалению, судя по обнародованному видео, в самолет, в конце концов, не попали, и он смог "убежать" от "дружественного огня".

Предварительно, как отмечают в Defense Express, это был Ту-134/154 военно-космических сил России.

Заметим, что местные, которые видели, как военные стреляли по самолету, считали, что это бомбардировщик Ту-160,

Отметим, что на аэродроме Мигалово расположены 96-й военно-транспортный авиационный полк, 224-й летный отряд военно-транспортной авиации, 8-й военно-транспортный авиационный полк.