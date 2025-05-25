Известно, что под атакой был снова "многострадальный" Елец, где уже три дня подряд добрые беспилотники "охотятся" за заводом, который производит составляющие для авиабомб и "Искандеров", передает 24 Канал.
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Куда наведались дроны в России
Утром вражеское минобороны сообщило о якобы уничтожении в течение ночи 110 украинских БПЛА над 13 регионами:
- 16 – над Тульской областью,
- по 14 над Брянской и Калужской,
- по 13 – над Московским регионом и Тверской областью,
- по 10 – над Белгородской и Курской,
- 8 – над Орловской,
- 7 – над оккупированным Крымом,
- 2 – над Смоленской,
- по одному – над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.
Заметим, что в Твери дроны атаковали аэродром "Мигалово".
К слову, 24 мая на оккупированной части Запорожской области воины ГУР выследили и поразили военный поезд россиян с горючим. Уничтожено по меньшей мере три цистерны.