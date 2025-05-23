Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что рассказали в ВСУ об ударе по заводу "Энергия"

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что в ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими частями Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец в Липецкой области страны-агрессора.

Подтверждено попадание в район цели, зафиксировано серию взрывов. На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется,

– отметили военные.

Генштаб напомнил, что ПАО "Энергия" – один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Кроме того, завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

"Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания", – отметили в Генштабе.

Там также резюмировали, что Силы обороны продолжают целенаправленную боевую работу по важным военным целям России, чтобы заставить врага прекратить вооруженную агрессию против Украины.