Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Окупанти знову жаліються на навалу безпілотників: пишуть про збиття понад 110 цілей

Що розповіли у ЗСУ про удар по заводу "Енергія"

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що в ніч на 23 травня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець у Липецькій області країни-агресорки.

Підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об'єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється,

– наголосили військові.

Генштаб нагадав, що ПАТ "Енергія" – один з найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Окрім того, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовують в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

"Зупинка роботи ПАТ "Енергія" може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення", – наголосили у Генштабі.

Там також резюмували, що Сили оборони продовжують цілеспрямовану бойову роботу по важливих військових цілях Росії, щоб змусити ворога припинити збройну агресію проти України.

До слова, про атаку дронів на Липецьку область стало відомо вночі 23 травня. На самому заводі ПАТ "Енергія", що у Єльці, спалахнула сильна пожежа.