Де розташовані підприємство та що відомо про атаку – читайте в матеріалі 24 Каналі.

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Де розташований завод у Єльці

Завод ПАТ "Енергія" перебуває під санкціями ЄС, США та низки інших країн-партнерів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що на підприємстві виробляють акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки, а також літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв'язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів.

Відомо, що цей завод є постачальником міністерства оборони Росії, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром.

Місто Єлець розташоване за 78 кілометрів на захід від Липецька та за 250 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований завод, який атакували дрони: показуємо на карті

Нагадаємо, раніше в російському міністерстві оборони повідомили, що в період із 20:00 22 травня чергові засоби ППО буцімто знищили та перехопили 112 безпілотних літальних апаратів літакового типу. Загалом безпілотники бачили у 12 областях Росії та над тимчасово окупованим Кримом.