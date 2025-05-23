Где расположено предприятие и что известно об атаке – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположен завод в Ельце

Завод ПАО "Энергия" находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран-партнеров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что на предприятии производят аккумуляторы и батареи для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники, а также литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов.

Известно, что этот завод является поставщиком министерства обороны России, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром.

Город Елец расположен в 78 километрах к западу от Липецка и в 250 километрах от границы с Украиной.

Где расположен завод, который атаковали дроны: показываем на карте

Напомним, ранее в российском министерстве обороны сообщили, что в период с 20:00 22 мая дежурные средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общем беспилотники видели в 12 областях России и над временно оккупированным Крымом.