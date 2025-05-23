Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Один из дронов, которые летели на Москву, попал по военному парку "Патриот": видео прилета

Что пишут в России об атаке беспилотниками

Российское министерство обороны пишет, что в период с 20:00 22 мая дежурные средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Интересно, что дроны фиксировали во многих регионах страны-агрессора. В общем беспилотники видели в 12 областях России и над временно оккупированным Крымом.

Так, минобороны России пишет об уничтожении:

24 БПЛА – над территорией Московского региона;

11 БПЛА – над территорией Курской области;

8 БПЛА – над территорией Орловской области;

18 БПЛА – над территорией Тульской области;

22 БПЛА – над территорией аннексированного Крыма;

8 БПЛА – над территорией Брянской области;

6 БПЛА – над территорией Рязанской области;

5 БПЛА – над территорией Калужской области;

3 БПЛА – над территорией Белгородской области;

3 БПЛА – над территорией Ивановской области;

2 БПЛА – над территорией Владимирской области;

1 БПЛА – над территорией Воронежской области;

1 БПЛА – над территорией Липецкой области;

Позже мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что еще 3 беспилотника якобы были сбиты в пригороде российской столицы.

Российские СМИ позже писали, что в массированных атаках неизвестными беспилотниками, которые продолжались около двух суток, судя по всему, наступил перерыв.

Так, утром 23 мая отбой воздушной тревоги дали в Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях. Еще раньше об отбое объявил губернатор Тульской области.

Росавиация в четыре часа снова открыла московские аэропорты Домодедово и Жуковский, а в 6 утра – аэропорты Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля.

К слову, ночью 23 мая был атакован завод "Энергия" в Ельце, что в Липецкой области страны-агрессора. В ЦПД объяснили, чем важен объект для россиян, и что этот завод производит.