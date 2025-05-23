Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що пишуть у Росії про атаку безпілотниками

Російське міністерство оборони пише, що в період із 20:00 22 травня чергові засоби ППО буцімто знищили та перехопили 112 безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Цікаво, що дрони фіксували у багатьох регіонах країни-агресорки. Загалом безпілотники бачили у 12 областях Росії та над тимчасово окупованим Кримом.

Так, міноборони Росії пише про знищення:

24 БпЛА – над територією Московського регіону;

11 БпЛА – над територією Курської області;

8 БпЛА – над територією Орловської області;

18 БпЛА – над територією Тульської області;

22 БпЛА – над територією анексованого Криму;

8 БпЛА – над територією Брянської області;

6 БпЛА – над територією Рязанської області;

5 БпЛА – над територією Калузької області;

3 БпЛА – над територією Бєлгородської області;

3 БпЛА – над територією Іванівської області;

2 БпЛА – над територією Володимирської області;

1 БпЛА – над територією Воронезької області;

1 БпЛА – над територією Липецької області;

Пізніше мер Москви Сєргєй Собянін зазначив, що ще 3 безпілотники нібито були збиті у передмісті російської столиці.

Російські ЗМІ пізніше писали, що у масованих атаках невідомими безпілотниками, які тривали близько двох діб, судячи з усього, настала перерва.

Так, уранці 23 травня відбій повітряної тривоги дали в Бєлгородській, Курській, Воронезькій і Липецькій областях. Ще раніше про відбій оголосив губернатор Тульської області.

Росавіація о четвертій годині знову відкрила московські аеропорти Домодєдово та Жуковський, а о 6 ранку – аеропорти Іваново, Калуги, Костроми, Тамбова та Ярославля.

До слова, вночі 23 травня був атакований завод "Енергія" у Єльці, що в Липецькій області країни-агресорки. У ЦПД пояснили, чим важливий об'єкт для росіян, та що цей завод виготовляє.