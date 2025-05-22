Так, міноборони Росії поскаржилося, що, мовляв, з 8 ранку до 20 вечора тамтешні сили ППО збили 159 дронів, серед них – 22 над Московською областю, передає 24 Канал.

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Удар по парку "Патріот"

Як повідомили аналітики проєкту Dnipro OSINT, у Підмосков'ї ударний безпілотник влучив в об'єкт на території військового парку "Патріот". Дрон вдарив по павільйому номер "С".

Ураження парку "Патріот": відео містить нецензурну лексику

З огляду на оприлюднене відео моменту ураження, атакував парк український далекобійний дрон "Лютий".

Зазначимо, що він має бойову масу понад 200 кілограмів, здатен нести 75-кілограмову боєголовку на відстань понад 1000 кілометрів.

До слова, парк "Патріот" окупанти відкрили у 2016 році. Там відвідувачі можуть оглянути військову техніку, брати участь в реконструкціях і вивчати експозиції присвячені різним війнам Росії.

З початком повномасштабного вторгнення в Україну парк став майданчиком для військової пропаганди.

Низка організацій, пов'язаних із цим парком, потрапила під санкції.

Наприклад, у листопаді 2024 року Велика Британія запровадила фінансові обмеження проти організації "Авангард", розташованої на території парку.

Ця структура займається військовою підготовкою та ідеологічною обробкою молоді.