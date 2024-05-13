І саме за допомогою "Люті" було атаковано наразі рекордну за дальністю ціль – нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкирії.
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І хоча пряма дальність становить близько 1400 кілометрів, дрон має заявлену дальність від 1500 кілометрів.
Ба більше, аналітики зазначають, що успіввідношенні ціна/якість/дальність/точність "Лютий" поки що тримає впевнене лідерство.
Як може виглядати "Лють"
На відео з атакою НПЗ у Башкирії зафіксовано БПЛА, який більше схожий на літак малої цивільної авіації. При цьому мова не йде про літак на базі "А-22", вказаний окремо і вочевидь є дроном на базі A-22 Foxbat від українського "Аеропракту".
Аналітики припустили, що мова йде про Skyranger Nynja – легкомоторний літак, який можливо придбати у вигляді набору "збери сам".
Skyranger Nynja / Фото Defence Express
Моделі спорідненні та мають мінімальну різницю. Але дрон на базі Swift був, найімовірніше, багаторазовим дроном-бомбардувальником, фактично аналогом У-2 Другої світової війни. А дрон який атакував "Газпром нафтохім Салават" не ніс під собою бомби, в вибухівка була всередині корпусу.
Що цьому передувало
- Безпілотний літальний апарат 9 травня атакував російський нафтопереробний завод в місті Салават у Башкирії, що орієнтовно за 1400 – 1500 кілометрів від українського кордону. Це вперше Україна завдала удару по Росії на таку відстань.
- Джерело 24 Канану підтвердило, що атака на НПЗ в Башкирії – операція СБУ. Там також наголосили, що це було рекордне за дальність застосування українського безпілотника – майже 1500 кілометрів.