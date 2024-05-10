Їхні дії та наслідки для росіян проаналізував в щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Вибухи на НПЗ

Нафтопереробна галузь Росії продовжує палати. За минулу добу відбулося влучання в НПЗ в місті Калуга.

Імовірно, знову ГУР. Адже в березні по цьому заводу було завдано удару, тоді відповідальність взяло Головне управління розвідки,

– додав Світан.

Так українські дрони працюють на знищення цього заводу. Адже приблизно за 3 місяці росіяни мали змогу відновити деякі потужності, а повторний удар стає ефективнішим.

Також минулої доби відбулася буквально історична атака за відстанню від українського кордону. Удар прийшовся по Башкирії, куди по прямій відстань приблизно 1500 кілометрів.

Робота збільшується, але нам, як мінімум, потрібно діставати до 2000 – 2500 кілометрів, до Уральських заводів. Нафтопереробна галузь там теж досить серйозна,

– зауважив полковник в запасі.

З фото уламків засобу ураження аналітики зробили висновок, що удар відбувався українським дроном "Лютий".

Загалом досить ефективна українська розробка. Однак збільшення його бойової частини призводить до зменшення відстані, на яку він може полетіти, і навпаки.

Удар по Україні

Водночас ворог запустив 10 дронів типу "Шахед" по Україні. Українська протиповітряна оборона відпрацювала на відмінно, ліквідувала усі БпЛА.

Особливо потужно ворог намагається бити по Харкову та області. Застосовують балістичні ракети та КАБи. За вчорашню добу по Харкову відпрацювали 2 балістичні ракети, які завдали значних руйнувань.

Так відбуватиметься, поки не розгорнеться протибалістична повітряна оборона – а це лише Patriot чи SAMP/T. Також потрібно працювати на контроль смуги 100 – 150 кілометрів в сторону Бєлгорода,

– зауважив Світан.

Бої на Сході

Британська розвідка повідомила, що ворог посилив атаки в напрямку Часового Яру, здійснює орієнтовно на 17% більше атак, порівняно з березнем 2024 року. Водночас противник зазнає шалених втрат на цьому відтинку фронту.

На цьому напрямку сильним оборонним рубежем є канал Сіверський Донець – Донбас. А також оборонні позиції відбудовані на території Часовоярського заводу.

Там працюють підрозділи Головного управління розвідки, які мають змогу стабілізувати ситуацію, оскільки бійці високо мотивовані та оснащені новітніми видами зброї, зауважив аналітик.

На території Донецької області ворог намагався безуспішно атакувати в напрямку Білогорівки, тепер робить спроби прорватися до Сіверська з тилу, протискаються в напрямку населеного пункту Виїмка.

Полковник ЗСУ в запасі пояснив, що цей виступ, який простягається фактично до тилів у Лисичанську, росіянам зараз критично необхідно вирівняти.

Загалом в напрямку Сіверська сильний укріпрайон. Скільки років росіяни б'ються в нього, але пройти не можуть, тому намагатимуться обійти,

– пояснив Світан.