Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков розповів 24 Каналу, що натепер ситуація зі снарядами дещо краща, але їх потрібно набагато більше. Адже одна гармата вдень може вистрілювати до 200 боєприпасів за активних дій.

Дивіться також ЗСУ мають певні успіхи на Лиманському напрямку, – ОСУВ "Хортиця"

Про контрбатарейну боротьбу

Калашніков зазначив, що 26-та артилерійська бригада щотижня знищує російські артилерійські системи, переважно причіпні. До прикладу, гаубиці Д-20 та Д-30. Оскільки самохідних установок у ворога значно поменшало. Також військові завдають ударів по складах з боєкомплектом та навіть пунктах керування.

Натомість росіяни намагаються вдарити по українських захисниках здебільшого дроном-камікадзе "Ланцет", який скеровують розвідувальним БпЛА "Орлан-10". Окупанти вишукують наших військових та контратакують позиції їхніх гармат.

Однак не можна сказати, що їм аж занадто добре вдається. Ситуація не непроста. У них є частково мобілізовані, які не навчені, але є й осередок професіоналів. Іноді боротьба ведеться на досить високому рівні,

– зазначив Олег Калашніков.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Чи зупиняться атаки на Часів Яр

За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади, було зрозумілим, що росіянам не вдасться захопити Часів Яр до 9 травня. Однак у російського командування були більш прагматичні плани – захоплення Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки до "інавгурації" Владіміра Путіна 7 травня. Як бачимо, окупантам цього не вдалося.

Зверніть увагу! У вівторок, 7 травня, відбулася "інавгурація" Владіміра Путіна. На церемонії були присутніми представники Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру.

Відтак ворог ставить нові завдання: продовжувати спроби штурмів Часового Яру. Це погано виходить, тому противник переглядає тактику. Задля атак росіяни вже готують штурмові підрозділи з повітряно-десантних військ – 217 та 331 полки з 98 бригади.

Також, імовірно, спробують збільшити свій контингент, розташований на нашому відрізку, до кінця травня. Можливо, докинуть сюди декілька тисяч, щоб посилити тиск на наші оборони рубежі,

– сказав Калашніков.

Що коїться біля Часового Яру