Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал 24 Каналу, что сейчас ситуация со снарядами несколько лучше, но их нужно гораздо больше. Ведь одна пушка днем может выстреливать до 200 боеприпасов при активных действиях.

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О контрбатарейной борьбе

Калашников отметил, что 26-я артиллерийская бригада еженедельно уничтожает российские артиллерийские системы, преимущественно прицепные. К примеру, гаубицы Д-20 и Д-30. Поскольку самоходных установок у врага значительно уменьшилось. Также военные наносят удары по складам с боекомплектом и даже пунктах управления.

Зато россияне пытаются ударить по украинским защитникам в основном дроном-камикадзе "Ланцет", который направляют разведывательным БПЛА "Орлан-10". Оккупанты выискивают наших военных и контратакуют позиции их пушек.

Однако нельзя сказать, что им слишком хорошо удается. Ситуация не непростая. У них есть частично мобилизованные, которые не обучены, но есть и ячейка профессионалов. Иногда борьба ведется на достаточно высоком уровне,

– отметил Олег Калашников.

Какова ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Остановятся ли атаки на Часов Яр

По словам начальника пресс-службы 26-й артиллерийской бригады, было понятно, что россиянам не удастся захватить Часов Яр до 9 мая. Однако у российского командования были более прагматичные планы – захвата Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки до "инаугурации" Владимира Путина 7 мая. Как видим, оккупантам этого не удалось.

Обратите внимание! Во вторник, 7 мая, состоялась "инаугурация" Владимира Путина. На церемонии присутствовали представители Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.

Поэтому враг ставит новые задачи: продолжать попытки штурмов Часового Яра. Это плохо получается, поэтому противник пересматривает тактику. Для атак россияне уже готовят штурмовые подразделения из воздушно-десантных войск – 217 и 331 полки из 98 бригады.

Также, вероятно, попытаются увеличить свой контингент, расположенный на нашем отрезке, до конца мая. Возможно, докинут сюда несколько тысяч, чтобы усилить давление на наши оборонительные рубежи,

– сказал Калашников.

Что происходит возле Часового Яра