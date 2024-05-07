Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что нашей армии удалось достичь определенных успехов на Лиманском направлении. По его словам, говорится о боевых действиях в районе Серебрянского лесничества.

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Удалось улучшить тактическое положение

Волошин частично подтвердил, что на Лиманском направлении Силы обороны имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества. По его словам, несколько удалось улучшить тактические положения.

Он также рассказал о текущей ситуации на Часовоярском направлении, которое является одним из самых тяжелых на фронте. По словам представителя, враг не имел там никаких территориальных успехов.

Вражеской российской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окружающие населенные пункты авиацией и артиллерией,

– сказал он.

Ситуация на других направлениях фронта