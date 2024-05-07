Подробнее о том, как изменилась ситуация на фронте, где наступает противник, потерях врага – рассказывает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины и онлайн-карту DeepState.

Смотрите также Оккупанты потеряли еще один Су-34: хронология 804 дня войны

Где продвигаются россияне

Аналитики DeepState в полночь обновили карту боевых действий отметив, что враг продвинулся возле Новопокровского.

Количество боевых столкновений уменьшилось

Количество боевых столкновений несколько уменьшилось: их было зафиксировано 97, по сравнению со 125, в предыдущие дни.

За сутки российские войска нанесли 2 ракетных и 83 авиационных удара, осуществили 101 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и поселкам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье, Ворожба Сумской области; Золочев, Петроавпловка, Боровая Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Андреевка, Дружба, Прогресс, Старая Николаевка, Калиновое, Новоалександровка, Ивановка, Новоселовка Первая, Сокол, Волчье, Евгеновка, Новопокровское, Антоновка, Водяное, Урожайное Донецкой области и Красный Маяк и Ивановка на Херсонщине.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Смотрите также В ВСУ прокомментировали ситуацию с подрывом моста возле Часового Яра

Ситуация на всех направлениях