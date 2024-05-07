Так, общие потери агрессора уже превысили 476 тысяч бойцов. Также Россия потеряла более 66 тысяч единиц техники.

Интересно Стоимость более 120 миллионов рублей, – в ГУР рассказали, какой именно катер удалось уничтожить в Крыму

Потери агрессора на 7 мая

  • Личного состава – около 476 460 (+1160),
  • танков – 7405 (+25),
  • боевых бронированных машин – 14 227 (+14),
  • артиллерийских систем – 12287 (+37),
  • РСЗВ – 1057 (+0),
  • средств ПВО – 792 (+1),
  • самолетов – 349 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34),
  • крылатых ракет – 2149 (+1),
  • кораблей / катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 509 (+32),
  • специальной техники – 2017 (+9).

втрати ворога на 7 травня 2024 рокуПотери врага на 7 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

ГУР поразило вражеский катер в Крыму

Источники 24 Канала сообщили, что ночью 6 мая Главное управление разведки поразило российский скоростной катер в оккупированном Крыму. По нему отработал морской дрон Magura V5.