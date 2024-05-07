Так, общие потери агрессора уже превысили 476 тысяч бойцов. Также Россия потеряла более 66 тысяч единиц техники.

Интересно Стоимость более 120 миллионов рублей, – в ГУР рассказали, какой именно катер удалось уничтожить в Крыму

Потери агрессора на 7 мая

Личного состава – около 476 460 (+1160),

танков – 7405 (+25),

боевых бронированных машин – 14 227 (+14),

артиллерийских систем – 12287 (+37),

РСЗВ – 1057 (+0),

средств ПВО – 792 (+1),

самолетов – 349 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9717 (+34),

крылатых ракет – 2149 (+1),

кораблей / катеров – 26 (+0),

подводных лодок – (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 16 509 (+32),

специальной техники – 2017 (+9).

Потери врага на 7 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

ГУР поразило вражеский катер в Крыму

Источники 24 Канала сообщили, что ночью 6 мая Главное управление разведки поразило российский скоростной катер в оккупированном Крыму. По нему отработал морской дрон Magura V5.