Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он отметил, что в акватории Чёрного моря их не так и много.

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"Скоростной катер серии "Мангуст" – должен был быть скоростной, а теперь – это недвижимость на дне моря. Имеем удовольствие и возможность подтвердить не только поражение, а собственно и уничтожение скоростного катера серии "Мангуст" 12150. Это достаточно новейшая разработка оккупантов, в черноморской акватории их не так много расположено. И вот сегодня минус один", – сообщил Юсов.

Также он отметил, что уничтожение катера – это работа спецподразделения ГУР МО "Группа 13", по вражеской цели отработали морским дроном украинского производства "Магура В5".

Враг страхуется от атак, но от ВСУ не спрятаться

При этом разведчик рассказал, что враг пытается учитывать все предыдущие атаки и уничтожение предыдущих плавсредств, но украинские специалисты находят новые и новые маршруты и инструменты для поражения.

"Они действительно прячут свои большие корабли и их активность крайне ограничена. Враг развивает строительство морской инфраструктуры по Новороссийску, в частности, и часть штабной инфраструктуры и корабли уже туда перебазированы. Но по месту выйти они не могут, поэтому вынуждены использовать хотя бы такие скоростные катера. А "Магура" и спецподразделение ГУР МО "Группа 13" успешно на них охотятся", – отметил представитель ГУР.

Относительно убытков, которые сегодня понес враг, то Юсов уточнил, что стоимость такого катера – более 125 миллионов рублей, в зависимости от оснащения и модификации. Данные плавсредства используются спецслужбами и пограничниками.

"Можем сегодня констатировать, что вместе с БК и вооружением, которое было на борту, этот катер уже уничтожен", – добавил Юсов.

Что этому предшествовало