Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він зауважив, що в акваторії Чорого моря їх не так і багато.

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"Швидкісний катер серії "Мангуст" – мав бути швидкісний, а тепер – це нерухомість на дні моря. Маємо приємність і можливість підтвердити не лише ураження, а власне і знищення швидкісного катера серії "Мангуст" 12150. Це достатньо новітня розробка окупантів, у чорноморській акваторії їх не так багато розташовано. І ось сьогодні мінус один", – повідомив Юсов.

Також він зауважив, що знищення катера – це робота спецпідрозділу ГУР МО "Група 13", по ворожій цілі відпрацювали морським дроном українського виробництва "Магура В5".

Ворог страхується від атак, але від ЗСУ не сховатись

При цьому розвідник розповів, що ворог намагається враховувати всі попередні атаки і знищення попередніх плавзасобів, але українські фахівці знаходять нові й нові маршрути й інструменти для ураження.

"Вони справді ховають свої великі кораблі та їх активність вкрай обмежена. Ворог розвиває будівництво морської інфраструктури по Новоросійську, зокрема, й частину штабної інфраструктури і кораблі вже туди перебазовано. Але по місцю вийти вони не можуть, тому змушені використовувати хоча б такі швидкісні катери. А "Магура" і спецпідрозділ ГУР МО "Група 13" успішно на них полюють", – зазначив представник ГУР.

Щодо збитків, яких сьогодні зазнав ворог, то Юсов уточнив, що вартість такого катера – понад 125 мільйонів рублів, залежно від оснащення й модифікації. Дані плавзасоби використовуються спецслужбами й прикордонниками.

"Можемо сьогодні констатувати, що разом з БК і озброєнням, яке було на борту, цей катер вже знищений", – додав Юсов.

Що цьому передувало