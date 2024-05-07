Так, загальні втрати агресора вже перевищили 476 тисяч бійців. Також Росія втратила понад 66 тисяч одиниць техніки.

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Втрати агресора на 7 травня

  • Особового складу – близько 476 460 (+1160),
  • танків – 7405 (+25),
  • бойових броньованих машин – 14 227 (+14),
  • артилерійських систем – 12287 (+37),
  • РСЗВ – 1057 (+0),
  • засобів ППО – 792 (+1),
  • літаків – 349 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),
  • крилатих ракет – 2149 (+1),
  • кораблів / катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 509 (+32),
  • спеціальної техніки – 2017 (+9).

втрати ворога на 7 травня 2024 рокуВтрати ворога на 7 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ