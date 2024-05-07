Так, загальні втрати агресора вже перевищили 476 тисяч бійців. Також Росія втратила понад 66 тисяч одиниць техніки.

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Втрати агресора на 7 травня

Особового складу – близько 476 460 (+1160),

танків – 7405 (+25),

бойових броньованих машин – 14 227 (+14),

артилерійських систем – 12287 (+37),

РСЗВ – 1057 (+0),

засобів ППО – 792 (+1),

літаків – 349 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),

крилатих ракет – 2149 (+1),

кораблів / катерів – 26 (+0),

підводних човнів – (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 509 (+32),

спеціальної техніки – 2017 (+9).