Так, загальні втрати агресора вже перевищили 476 тисяч бійців. Також Росія втратила понад 66 тисяч одиниць техніки.
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Втрати агресора на 7 травня
- Особового складу – близько 476 460 (+1160),
- танків – 7405 (+25),
- бойових броньованих машин – 14 227 (+14),
- артилерійських систем – 12287 (+37),
- РСЗВ – 1057 (+0),
- засобів ППО – 792 (+1),
- літаків – 349 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),
- крилатих ракет – 2149 (+1),
- кораблів / катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 509 (+32),
- спеціальної техніки – 2017 (+9).
Втрати ворога на 7 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ