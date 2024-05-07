Війна в Україні - карта бойових дій / Колаж 24 Каналу
Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів та відбивати шторми ворога. При цьому ворог продовжує наміри щодо захоплення українських територій та кидає усі сили на просування. Наразі найскладніша ситуація на Сході, зокрема на Авдіївському напрямку.
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Детальніше про те, як змінилась ситуація на фронті, де наступає противник, втрати ворога – розповідає 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу Збройних сил України та онлайн-мапу DeepState.
Аналітики DeepState опівночі оновили мапу бойових дій зазначивши, що ворог просунувся біля Новопокровського.
Кількість бойових зіткнень зменшилась
Кількість бойових зіткнень дещо зменшилась: їх було зафіксовано 97, порівняно зі 125, у попередні дні.
За добу російські війська завдали 2 ракетних та 83 авіаційних удару, здійснили 101 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та селищах.
Під авіаційними ударами були населені пункти Грем'яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля, Ворожба Сумської області; Золочів, Петроавплівка, Борова Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Андріївка, Дружба, Прогрес, Стара Миколаївка, Калинове, Новоолександрівка, Іванівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Вовче, Євгенівка, Новопокровське, Антонівка, Водяне, Урожайне Донецької області та Червоний Маяк і Іванівка на Херсонщині.Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.