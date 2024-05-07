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Путін може провести мініоперацію проти однієї з країн Балтії
Військова контррозвідка Польщі стверджує, що Путін може провести мініоперацію проти країн Балтії. Диктатор вже готовий до можливої операції, наприклад, у Нарві або на шведських островах.
Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї на фронт
The Independent пише, що Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї на фронт після атак України. Рух транспорту на мосту практично відсутній, вантажні потяги не курсують протягом трьох місяців.
У Росії заявили про втрату екіпажу Су-34
Окупанти заявили про загибель льотчиків винищувача-бомбардувальника Су-34. Літак виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.