О главных новостях 7 мая, ситуации на фронте, успехах Сил обороны, новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.
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Путин может провести мини-операцию против одной из стран Балтии
Военная контрразведка Польши утверждает, что Путин может провести миниоперацию против стран Балтии. Диктатор уже готов к возможной операции, например, в Нарве или на шведских островах.
Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия на фронт
The Independent пишет, что Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия на фронт после атак Украины. Движение транспорта на мосту практически отсутствует, грузовые поезда не курсируют в течение трех месяцев.
В России заявили о потере экипажа Су-34
Оккупанты заявили о гибели летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области.