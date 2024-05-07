Фраза "Русский военный корабль, иди на***!" подняла боевой дух украинцев в первые месяцы полномасштабного вторжения. Ее множество раз обыграли в публичном пространстве, и именно с нее началась популярность марок "Укрпочты" на военную тематику. Новая марка компании будет посвящена работникам "Укрпочты".

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Кто автор фразы, ставшей крылатой

Грибов довольно лаконично прокомментировал вопрос медийщиков. Журналисты напомнили: начальник пограничной заставы Змеиного Богдан Гоцкий сообщил, что фразу о корабле сказал пограничник, которого освободили из плена в мае 2022 года. И спросили, кто все же обращался к кораблю.

Это был я,

– исчерпывающе ответил Роман Грибов.

Морской пехотинец объяснил: не хочет говорить об этом подробнее, чтобы не было конфликта. Считает, что вдаваться в детали сейчас не время.

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Защитники Змеиного имели только стрелковое оружие

Поэтому внезапно сказанная фраза стала сильнейшим оружием, доступным бойцам на тот момент.

"На этой фразе никто не акцентировал никакого внимания, это было так от души им послано, это было самое сильное оружие на тот момент, которым мы могли воспользоваться вместе с ребятами, моими побратимами на острове. Поэтому никто не подозревал, что эта фраза может стать такой пророческой и дать толчок украинскому народу для того, что не нужно сдаваться перед их нашествием", – вспомнил Роман Грибов.

Интересно! "Укрпочта" выпустит продолжение "марки с кораблем". Речь о марке "Русский военный флот – до дна", на которой изображено много кораблей в дыму. И много украинцев на берегу, которые показывают судам пункт назначения. Марку пока что можно только предзаказать.

Где сейчас "Байрактары"

Еще одна звезда начала войны – турецкий беспилотник "Байрактар". Он до сих пор уничтожает врага в составе ВМС, хоть и уступил другим системам.

Этот дрон очень помог в первые месяцы противостояния. Но он имеет определенные ограничения, поэтому его используют реже. К тому же появилось много других беспилотников.