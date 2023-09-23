Украинские военные провели блестящую операцию. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир взвода спецподразделения "Артан" Андрей Мельник.

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Змеиный может быть неприступной крепостью

Мельник отметил, что не понимает, как россияне вообще допустили такой провал на Змеином. Ведь этот остров хоть полгода могут держать 20 человек, если есть БК.

На него можно зайти только с одной стороны. Если правильно расставить огневые точки, то там практически неприступная крепость. У них были проблемы с подвозом всего необходимого, однако они вполне могли наладить поставки. Но провалились, хотя там все перерыто, там сплошные катакомбы, где можно скрываться от артиллерии, бомб, ракет,

– объяснил командир взвода спецподразделения "Артан".

По его словам, относительно того, как враг оккупировал Змеиный, то здесь все понятно – у державших его украинских пограничников не было возможности ни пополнять боекомплект, ни эвакуировать раненых.

"О том, как отражали остров, могу сказать только то, что перед нами поставили такую задачу, с которой Силы Обороны Украины блестяще справились", – подытожил военный.

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Кратко об освобождении Змеиного