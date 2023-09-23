Українські військові провели блискучу операцію. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир взводу спецпідрозділу "Артан" Андрій Мельник.

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Зміїний може бути неприступною фортецею

Мельник зазначив, що не розуміє, як росіяни взагалі допустили такий провал на Зміїному. Адже цей острів хоч пів року можуть тримати 20 людей, якщо є БК.

До нього можна зайти лише з одної сторони. Якщо правильно розставити вогневі точки, то там практично неприступна фортеця. Вони мали проблеми з підвезенням всього необхідного, однак цілком могли налагодити постачання. Але провалилися, хоча там все перерито, там суцільні катакомби, де можна переховуватися від артилерії, бомб, ракет,

– пояснив командир взводу спецпідрозділу "Артан".

За його словами, щодо того, як ворог окупував Зміїний, то тут все зрозуміло – в українських прикордонників, які його тримали, не було змоги ані поповнювати боєкомплект, ані евакуйовувати поранених.

"Про те, як відбивали острів, можу сказати лише те, що перед нами поставили таку задачу, з якою Сили Оборони України блискуче впоралися", – підсумував військовий.

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Коротко про визволення Зміїного